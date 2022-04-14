ينبع 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسانطلقت رؤية مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية بينبع "نحو آفاق تطوعية جديدة", التي تهدف إلى الإسهام في "رؤية المملكة 2023م" عبر رفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.وأطلقت المؤسسة مشاريعها النوعية المتعددة في عدة مجالات مثل: المجال البيئي تحت مسمى "حينا أخضر", التي تهدف إلى التوعية بالبيئة وزيادة الغطاء النباتي, والمجال الصحي تحت مسمى "دمك حياة" التي تستهدف سد النقص في بنوك الدم, والمجال الاجتماعي تحت مسمى " بركتنا" التي تستهدف كبار السن وتعزيز دورهم المجتمعي.وبلغ عدد متطوعي المؤسسة أكثر من 400 متطوع عبر دورات متخصصة وأكثر من 10000 ساعة تطوعية وأكثر من مليوني ريال قيمة اقتصادية عائدة من العمل التطوعي خلال السنوات الخمس الماضية.وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالحميد الرفاعي حرص المؤسسة على تمكين العمل التطوعي الاحترافي عبر تجويد المشاريع التطوعية وفق المعيار الوطني السعودي.// انتهى //03:23ت م0032