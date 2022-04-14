جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.// انتهى //03:24ت م0034