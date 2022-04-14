المدينة المنورة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسيُعد سوق بركة المدينة أكبر سوق مفتوح يقام بالمدينة المنورة في موقع من أهم المواقع بالمدينة في قلب ساحة مسجد قباء، ويبعد عن الحرم النبوي قرابة 7 دقائق.ويهدف السوق إلى ترتيب و تكـامل المشاريع الناشئة و العلامات التجارية، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص الدخل، وفتح باب رزق جديد لمجتمع مستدام، بالإضافة إلى فعاليات و أنشطة مصاحبة خلال شهر رمضان.ويوفر السوق ١٠٠ كشك لأصحاب المشاريع المبتدئة و الناشئة، للباعة المتجولة والأسر المنتجة, و ٣٠ مساحة pop up لأصحاب العلامات التجارية من مطاعم ومقاهٍ ومحال للتسوق، كالملبوسات والإكسسوارات و السجاد، بالإضافة إلى حضانة قباء لراحة الزوار والمصلين.// انتهى //03:31ت م0035