الرباط 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأوقف الأمن المغربي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مساء أمس سبعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة.وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي, أن عمليات المراقبة الحدودية بالمطار أسفرت عن توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الإسبانية باستعمال وثائق سفر مزورة، وأربعة بلغاريين يشتبه في تورطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ هذه المحاولة.وأضاف البيان أن عمليات التفتيش المنجزة تمكنت من حجز مجموعة من وثائق السفر الأجنبية المزورة لدى هؤلاء الأشخاص تحمل هويات الغير، قبل إخضاعهم للبحث للكشف عن تقاطعات هذه الشبكة مع الشبكات الأوروبية والآسيوية للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.// انتهى //03:46ت م0037