أبها 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستضافت جمعية الثقافة والفنون بأبها ورشة لصناعة المحتوى الإعلامي بالشراكة مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير.وتناولت الورشة أسس ومفاهيم صناعة المحتوى، وسبل تطويرها بما يحقق الانتشار والتأثير للرسالة الإعلامية.وأكد مدير الجمعية أحمد السروي، أن هذه الورشة تأتي ضمن تفعيل الشراكة المجتمعية مع كل الجهات في المنطقة لتحقيق الفائدة للمجتمع المحلي، وتسخير قدرات وإمكانيات الجمعية لنشر الخبرات والمهارات.// انتهى //04:20ت م0040