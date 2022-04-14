الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستواصل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، حملتها الوطنية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"، من خلال فروع لجانها بمناطق المملكة عبر 15 لجنة فرعية، بهدف تقديم خدماتها للمستفيدين.وتستهدف اللجنة في حملتها التي أطلقت من بداية شهر رمضان فئات: أسر السجناء والمفرج عنهم، حيث تشتمل الخدمات المقدمة على: (الرعاية الصحية-والسكنية-والمادية)، والعناية النفسية والحياتية والمجتمعية، إضافة إلى تنمية القدرات من تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف.// انتهى //04:22ت م0041