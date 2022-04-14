كيب تاون 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية في جنوب أفريقيا إلى مصرع 306 أشخاص.وأفادت السلطات في جنوب أفريقيا أن نسبة تساقط المطر قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 سنة، وقد تسببت في دمار كبير وانهيار عدد من الجسور، كما ألحقت أضراراً بـ248 مدرسة على الأقل.وتمت تعبئة الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء، خصوصاً في المناطق التي شهدت هطول 450 ملم خلال 48 ساعة.وقد أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا في حصيلة أولية في وقت سابق اليوم، عن مصرع 60 شخصاً على الأقل نتيجة هذه الكارثة الطبيعية.// انتهى //04:26ت م0042