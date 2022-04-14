الوجه 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسسيرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه، خلال الربع الأول من شهر رمضان، عدداً من الرحلات لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المستفيدين 50 مُعتمراً من المسلمين الجدد.وتستهدف رحلات العمرة التي تنظمها الجمعية بشكل أساسي، المسلمين الجدد بغية توثيق علاقتهم بدينهم، حيث تتضمن فعاليات العمرة دروسًا وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها.ووفر المكتب، مشرفين ومترجم لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين، وتشتمل الرحلة على برنامج دعوي للمعتمرين وزيارة للمسجد النبوي الشريف وتوفير الوجبات الغذائية لهم.// انتهى //04:56ت م0043