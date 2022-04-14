الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي البديعة غرب الرياض غدًا الجمعة مبادرة (مشينا للخير)، والتي تعد إحدى المبادرات الرياضية الشبابية المجتمعية في ساحة البلدية الأولى بالسويدي الغربي (حديقة الفريان)، وذلك بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض، والاتحاد السعودي لكرة السلة، وفريق مشاة الرياض، والتجمع الطبي الأول.وأكد المدير التنفيذ للجمعية فؤاد بن عبدالرحمن الرشيد، أهمية هذه المبادرة والتي تأتي ضمن مساهمة الجمعية في برنامج جودة حياة الفرد والأسرة ضمن رؤية المملكة 2030، وفي تحسين نمط حياة الفرد والمجتمع ، وتعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.وأفاد أن المبادرة تهدف إلى تنمية رياضية المشي، وإشراك الجاليات المسلمة في البرامج والأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعّد من المبادرات التطوعية المجتمعية الرياضية والتي تسعى إلى غرس ثقافة رياضة المشي وتنميتها بين أفراد المجتمع، وإشراك الجاليات المقيمة في المناشط الرياضية المجتمعية، وبث روح الأخوة والتسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.وأوضح أن المبادرة تتضمن العديد من الفعاليات من أبرزها: رياضة المشي لقرابة 5 كلم وذلك بمشاركة أكثر من 500 من شرائح المجتمع، ودوري كرة السلة للجاليات بنظام خروج المغلوب بمشاركة 150 فرداً من الجاليات المقيمة في الرياض، أضافة إلى الفحوصات الطبية للمشاركين والجماهير والمارة، والتبرع بالدم للراغبين من خلال توفر إحدى عربات التبرع بالدم.وأعرب الرشيد عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة الداعمة في التنظيم والرعاية على دورها في نجاح المبادرة، داعيًا المواطنين والمقيمين الراغبين في المشاركة في المبادرة بالتواجد عصر يوم الجمعة في ساحة البلدية، وتسجيل أسمائهم لدى الجهات المنظمة للمباردة، سواء في رياضة المشي أو بطولة كرة السلة، والتعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الداعمة والراعية في مجال الصحة العامة، ورياضة المشي.// انتهى //05:06ت م0044