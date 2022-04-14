كومانوفا 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساختتمت فعاليات دورة تعليم الخياطة للنساء والفتيات اليتيمات التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مقدونيا بالتعاون مع جمعيتي سنابل الخير الخيرية بمقدونيا الشمالية وجمعية الأخوة في مدينة كومانوفا.وتضمت الدورة 22 متدربة واستمرت لـ 3 أشهر بهدف تدريب الفتيات اليتيمات على مهنة الخياطة التي تؤهلهن لسوق العمل والاكتفاء الذاتي، حيث تم توزيع مكائن خياطة مجانية على المتدربات في نهاية الدورة وسط حفل كبير.وعبر المشاركات في الدورة عن شكرهن لجهود الندوة العالمية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لمد يد العون والدعم المستمر للمحتاجين في شتى بقاع العالم، مشيرين إلى أن الدورة فتحت لهم فرصة للحصول على فرص عمل تحسن من مستواهن المعيشي وتسهم في استقرار أسرهن.// انتهى //05:07ت م0046