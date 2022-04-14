إسلام آباد 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تهنئة قيادة المملكة العربية السعودية لشهباز شريف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء باكستان، وتمنياتها له بالتوفيق والسداد والصحة.واهتمت بترحيب باكستان بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ، ستساعد في تعزيز الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.وتابعت تشاور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم لتشكيل الحكومة الجديدة، وجهوده لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.وتناولت ترحيب إسلام آباد بتأكيد الولايات المتحدة حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد مع باكستان، وإشادة الصين بحرص الحكومة الباكستانية على تسريع العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.// انتهى //05:07ت م0047