الرباط 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا في الدول المجاورة، وبالأخص بولندا.وأخبرت عن الوضعية المائية بالمغرب لافتة النظر إلى تأكيد وزارة التجهيز والماء أن عجز المغرب من المياه وصل إلى 86 %، رغم هطول الأمطار الأخيرة.وتابعت التطورات الميدانية داخل أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية تكثيف ضغطها العسكري على مدينة ماريوبول الاستراتيجية.واهتمت بالحملة الانتخابية التي يخوضها الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين مارين لوبين لاستمالة أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر في 24 أبريل الجاري.وتناولت خبر إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار وقع بمترو الأنفاق في حي بروكلين بمدينة نيويورك، مشيرة إلى اعتقال الجاني.ونشرت صحف المغرب إعلان لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يحن بعد لخفض مستوى الحذر حيال كوفيد - 19، وأن الوضع لم ينته فيما يتعلق باستمرار انتشار الجائحة.// انتهى //07:06ت م0052