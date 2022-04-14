رام الله 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال وأصيب 47 آخرون برصاص الاحتلال بينها حالة حرجة واعتقل الاحتلال 8 آخرين في نابلس، فيما استشهد طفل في حوسان بمحافظة بيت لحم بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وأصاب الاحتلال أيضا ثلاثة شبان بالرصاص واعتقل أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري.وأوردت إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية دعوات المتطرفين المُحرِّضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك، محذرة من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى بوصفه مكان عبادة خالص للمسلمين.ونشرت إدانة البرلمان العربي التصعيد الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين، وكذلك المواجهات الدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة في انتهاك صارخ لحرمات شهر رمضان.وتحدثت عن تحذيرات منظمة التعاون الإسلامي من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى.وتطرقت صحف فلسطين الى إدانة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمحافظات الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له جنين منذ أيام باستهداف إسرائيلي مركز ومشدد.// انتهى //08:51ت م0054