بروكسل 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قرارا بتمديد البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق إلى غاية 30 أبريل 2024م .وقال المجلس في بيان إنه تم تمديد التفويض الذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 أبريل 2022، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد حوار مع الحكومة العراقية والشركاء الدوليين الذين أكدوا اهتمام العراق القوي وحاجته إلى الدعم.وستواصل البعثة تقديم المشورة والخبرة الاستراتيجيتين بشأن تنفيذ الجوانب المدنية لإصلاح قطاع الأمن في العراق.ويقع مقر البعثة في بغداد ولها مكتب في أربيل، وتتمثل المهمة الشاملة للبعثة - التي أطلقت في عام 2017 - في المساعدة على وضع استراتيجية الأمن الوطني العراقي والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بها وغيرها من أولويات الأمن الوطني وتنفيذها تنفيذا متسقا، وذلك لدعم الإصلاح المؤسسي، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، وحماية التراث الثقافي والإدارة المتكاملة للحدود.وتم تكليف البعثة بتقديم المشورة لموظفي مكتب مستشار الأمن القومي ووزارة الداخلية والسلطات الأخرى ذات الصلة المسئولة عن الجوانب المدنية ذات الصلة بإصلاح قطاع الأمن. ويمكن للبعثة أن تقوم بزيارات على الصعيدين الإقليمي والإقليمي دعما للجهود العراقية الرامية إلى تعزيز التنسيق على نطاق البلد من حيث صلته بإصلاح قطاع الأمن المدني.// انتهى //09:40ت م0059