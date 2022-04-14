بريدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسقالت صحة القصيم إن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم نجح بفضل الله في إجراء 44 عملية قلب مفتوح للأطفال وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 م .وأضافت أنه جرى أيضا بنجاح ولله الحمد إجراء عملية جراحية لطفلة وزنها 15 كيلوغراما، كانت تعاني من تشوه بالقلب، عبارة عن "غشاء أعلى الصمام الميترالي"، مما تسبب في انسداده وثقوب بطينية كبيرة متعددة، بالإضافة إلى معاناتها من مضاعفات العيب الخلقي مثل ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي ونقص النمو والحد من نشاطاتها اليومية. وبعد إجراء عملية القلب المفتوح التي تم خلالها إزالة الغشاء الفوق ميترالي وإقفال الثقب البطيني، استقرت حالتها وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.// انتهى //09:51ت م0060