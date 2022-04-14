تونس 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استمرار المشاورات بين الأطراف السياسية في تونس من أجل الإعداد لحوار وطني يؤسس لبرنامج سياسي مستقبلي.وتطرقت إلى انطلاق المحادثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بحثًا حول توافق بشأن المسار الدستوري في البلاد والذي يفضي إلى عقد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية.وأشارت إلى تسجيل الجزائر زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في ولاية بسكرة دون تسجيل وفيات.ولفتت صحف تونس الانتباه إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا بإطلاق نار وبعضهم بشظايا على يد مسلح مجهول في محطة لمترو الأنفاق في ضاحية بروكلين بمدينة نيويورك.// انتهى //09:59ت م0061