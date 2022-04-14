مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (61) باباً لدخول وخروج المصلين، منها (17) باباً في التوسعة السعودية الثالثة، و(23) باباً في توسعة الملك فهد, و(7) أبواب في منطقة المسعى, وباب جسر أجياد, وحددت (4) أبواب لخدمات الطوارئ، و(10) أبواب مخصصة للخدمات، ويشارك في عملية تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب محددة (330) موظفاً لضمان انسيابية الحركة والمرونة.كما تم تهيئة (35) مصلى للرجال و(30) مصلى للنساء في التوسعة السعودية الثانية, إضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام وذلك لتحقيق انسيابية حركة الحشود بكل سلاسة وتنظيم.وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم المصلين والمعتمرين ضمن خطة موسم شهر رمضان المبارك، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- .// انتهى //10:34ت م0062