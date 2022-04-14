القاهرة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، لما لذلك أهمية في تعزيز التقارب والترابط بين الشعبين، وتعظيم التبادل التجاري.وسلطت الضوء على جلسة المباحثات التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتةً الانتباه إلى استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وإصابة العشرات واعتقال آخرين خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وتطرقت في الإطار ذاته، إلى إدانة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي الخطير على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصةً ما تتعرض له جنين منذ أيام باستهداف إسرائيلي مركز.وأشارت إلى الحملة الانتخابية التي يخوضها الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ضد منافسته اليمينية مارين لوبان، لاستمالة أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ مصرع وإصابة 24 شخصًا في حادث تصادم شاحنة بحافلة ركاب سياحية في محافظة أسوان جنوب مصر.// انتهى //11:18ت م0063