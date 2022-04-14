نيودلهي 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، ومراجعة المتعاملون لأثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.وانخفض خام "برنت" في التعاملات الآجلة بمقدار 1.14 دولاراً ما نسبته 1.1 في المئة، ليصل سعره بحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش إلى 107.64 دولارات للبرميل، في حين هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 في المئة، ما يعادل 1.32 دولاراً، ليصبح سعره 102.93 دولاراً للبرميل.// انتهى //11:19ت م0064