جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة أمس، برنامج "عون"، الذي تتبناه كلية الطب بالشراكة مع الوقف العلمي، إذ يقدم البرنامج الدعم المادي لطلاب وطالبات الكلية من ذوي الدخل المحدود بما يحقق استمرارية مسيرتهم الأكاديمية، بحضور عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول، والمدير التنفيذي بالوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر، وعدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأشاد معاليه في كلمته خلال التدشين بالجهود القائمة على البرنامج، من منطلق التكافل الاجتماعي الذي عرفت به الجامعة في كل المجالات، مطالبًا المسؤولين على البرنامج، حتى يكونوا بدعم طلاب وطالبات كلية الطب على اجتياز مراحلهم الدراسية في مختلف تخصصاتهم بكل يسرٍ وسهولة في ظل الظروف المادية التي تواجههم وتحول دون إكمال مسيرتهم الأكاديمية، علاوةً على تأهيلهم لأداء عملهم الإنساني مستقبلًا الذي سيخدم بلدهم وأمتهم.// انتهى //11:20ت م0065