جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستجاوزت زيارات المعارض الافتراضية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليوني زائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.وأوضح مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، أنه تزامناً مع إطلاق معارض الرئاسة الميدانية لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض آيات بينات، ومعرض وأقيموا الصلاة، قامت الرئاسة لأول مرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.وأكد أن المعارض الافتراضية تزامن إطلاقها مع المعارض الميدانية وتمت محاكاتها من الناحية البصرية والتقنية، التي تتيح للجميع زيارة المعرض افتراضياً وسهولة الوصول للمعرض افتراضياً وتفاعلياً.// انتهى //11:23ت م0066