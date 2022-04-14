طوكيو 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، مدعومة بأسهم التكنولوجيا وشركات السفر، وتتبع المكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 1.22 في المئة، ما يعادل 328.51 نقطة، ليصل عند مستوى 27172 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 17.99 نقطة، ما نسبته 0.95 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,908.05 نقاط.// انتهى //11:33ت م0067