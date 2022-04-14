الدمام 13 رمضان 1443هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسنفذت إدارة تعليم المنطقة الشرقية برنامجاً صحياً توعوياً بعنوان "صحة الفم والأسنان"، استهدفت خلاله عدداً من طلبة المرحلة الابتدائية و576 موجهاً صحياً.وتضمنت محاور البرنامج أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، والخطوات الصحيحة لاستخدام الفرشاة والمعجون، وكيف يحدث التسوس، والأكل الصحي للمحافظة على الأسنان، ومتى تزور طبيب الأسنان.// انتهى //11:34ت م0068