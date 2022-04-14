بيروت 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالتحضيرات الجارية على أكثر من صعيد؛ تحضيرًا للإنتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل، في حين تتكثف المشاورات بين الفرقاء المعنيين، لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وفق مطالب صندوق النقد الدولي، لاستعادة النمو والاستقرار المالي.وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية، أمس، أحدهما صبي والآخر محامٍ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت صحف الخميس إلى إحباط السلطات الأمنية العراقية هجمات صاروخية كانت تستهدف منشآت حيوية شمال العاصمة العراقية.وأخبرت عن دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ إلى الالتزام بالهدنة، مشيرًا إلى أنه يجب الانتباه للتحديات أيضًا.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنًا حاليًا، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردًا روسيًا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات.// انتهى //11:35ت م0069