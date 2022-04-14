جنين 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستشهد فلسطينيان اليوم وأصيب ستة آخرون أحدهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية وطبية في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي اليامون وكفر دان في جنين، واندلعت مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة ستة أشخاص بالرصاص الحي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاد شأس كممجي، ومصطفى فيصل أبو الرب من قرية مسلية، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة كفردان ثلاثة من إخوة الشهيد كممجي، إضافة إلى فلسطيني آخر، فيما اعتقلت فلسطينيًا من بلدة اليامون.// انتهى //11:49ت م0070