نوكو ألوفا 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسضرب زلزال لغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل تونغا في المحيط الهادي.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان جنوب ساحل تونغا، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وكان زلزال بقوة 5.2 درجات قد ضرب في الثالث من إبريل الجاري قبالة سواحل جزيرة نيواتوبوتابو الواقعة بتونغا، وعلى عمق 10 كيلومترات.// انتهى //11:53ت م0071