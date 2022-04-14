نجران 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع الأواني المنزلية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في المنطقة.وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 41 منشأة تجارية تعمل في النشاط، بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 62 موظفًا، منهم 3 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 59 وافدًا من مختلف الجنسيات، كما حصرت 8 فرصة وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها أكثر من 52%، داعيًا أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف، تجنبًا لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.// انتهى //11:56ت م0072