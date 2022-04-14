مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسكثفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة جولاتها الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عبر حساباتها الرسمية، عن انطلاق الحملة الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة؛ لنشر الوعي في أوساط المجتمع.وبين أن الكوادر الصحية العاملة في تلك المنشآت، تقوم بتعزيز الالتزام وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والوقائية بها، والتقيد بنظام العمالة وفق المعايير المنصوص عليها بوزارة الصحة.// انتهى //12:11ت م0074