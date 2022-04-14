مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأزالت أمانة العاصمة المقدسة (1972) مركبة متهالكة وهياكل تالفة وذلك للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية التي تشوه المظهر العام، لتحسين المشهد الحضري، حيث تمت الإزالة بعد إشعار ملاك السيارات وإعطائهم مُهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.كما قامت الفِرق الرقابية ببلديتي العزيزية والعمرة الفرعيتين خلال جولاتها الميدانية في الشوارع العامة ضمن نطاقها الإشرافي برفع وإزالة عدد (75) سيارة متهالكة وهياكل تالفة.من جانب آخر نفذت بلدية المعابدة الفرعية جولات ميدانية على المرافق العامة أسفر عنها إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة بالطريق العام، تمثلت في إزالة عدد (68) من الحواجز ذات الأحجام المختلفة، بالإضافة إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات المُقامة أمام المنازل والمشوّهة للمظهر العام في عدد من المواقع بنطاق البلدية.وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أن الجولات الميدانية مستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على سلامة الجميع نحو مدن خالية من التشوه البصري داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات في حال وجودها على رقم البلاغات البلدية الموحد 940.// انتهى //12:17ت م0077