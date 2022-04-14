جيزان 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 إبريل 2022م واسانطلقت اليوم، المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، والتي تنظمها إدارة الإشراف التربوي ممثلة بقسم اللغة العربية، وذلك على مسرح الإدارة للبنين فيما ستنطلق التصفيات الخاصة بالبنات يوم الأحد المقبل في مركز القيادات بمقر الإدارة بمدينة جيزان.وتسعى الإدارة لنشر ثقافة المشروع في المدارس وبين الطلاب لتحقيق الفائدة المرجوة من المسابقة التي تهدف لتنمية حب القراءة لدى الأجيال التعليمية بما يعزز شغف المعرفة لديهم ويوسع مداركهم وينمي مهاراتهم في التفكير والنقد والتعبير.وتأتي المرحلة الثانية للمسابقة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي كانت على مستوى مكاتب التعليم حيث ترشح 15 طالبًا من مختلف مكاتب التعليم للتنافس على مستوى الإدارة، ويشارك في هذه المرحلة الطلاب الذين أنهوا قراءة 50 كتابًا ليتم عقب ذلك رفع أسماء المتأهلين لتمثيل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على المستوى الوطني.// انتهى //13:05ت م0081