مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء أمس النسخة الخامسة من فعالية "فوانيس"، بمركز المعارض والفعاليات، وتستمر حتى الـ 22 من رمضان بحزمة من البرامج والفعاليات واللقاءات التي تستهدف أهالي مكة المكرمة وزوارها، من خلال 8 مواقع متنوعة للترفيه والتسوق وألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم، وخيمة "فوانيس" التي تعزز الأجواء الرمضانية لأهالي مكة وزوارها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، أن الغرفة دأبت على تنظيم الفعاليات والبرامج ذات المردود الإيجابي على قطاع الأعمال وشباب وشابات الأعمال والمجتمع المكي، ضمن مسؤوليتها تجاه سكان العاصمة المقدسة وزوارها.وبين أن فعاليات فوانيس تستهدف العائلات والأفراد لقضاء أوقات متميزة في أجواء رمضانية ذات طابع مكي، وتشمل برامج ثقافية اجتماعية لتمثل وجهة مفضلة بمشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وغيرها من المشاركين في البرامج التي وضعت بعناية لتستفيد منها العائلات وجميع الزوار.// انتهى //13:13ت م0083