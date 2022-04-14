جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //13:24ت م0085