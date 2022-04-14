صامطة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسافتتحت الكلية التقنية بمحافظة صامطة برنامج البكالوريوس التطبيقي في تخصص "الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، خلال الفترة المسائية، وذلك اعتبارًا من الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن البرنامج سوف يفتح أبوابًا أوسع للخريجين في هذا التخصص من أجل إكمال دراستهم والإسهام في سد الاحتياج في سوق العمل بكفاءات تقنية ومهنية مدربة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //13:30ت م0088