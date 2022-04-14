تاروت 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسانطلقت بجزيرة تاروت في محافظة القطيف أمس، مبادرة بعنوان "بستان قصر تاروت" التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية تاروت الخيرية، وذلك في ساحة قلعة تاروت التاريخية.وأوضحت الأمانة أن المبادرة التي تستمر 5 أيام، تعرض التراث والفنون والترفيه وحكايات الماضي، بينما يبذل المثقفون والمبدعون والأهالي والزوار جهودهم في ردهات الساحة في استحضار الماضي والتطلع للمستقبل وسط أجواء عبق الحضارة الواعدة الممزوجة بعجلة التطور.وأشارت إلى أن مبادرة بستان قصر تاروت تعتبر ضمن برامج الشراكة المجتمعية بينها والقطاعات الحكومية والأهلية وبين أبناء المجتمع، كونها تعد أساس الارتقاء بالخدمات والفعاليات، وأن رضا السكان والزوار وإسعادهم هو المؤشر الرئيس لقياس جودة العمل وتقدمه ونجاحه، مؤكدةً على شراكة البلدية الإستراتيجية مع جمعية تاروت الخيرية، ومع كافة البرامج والمبادرات والمناشط السياحية وتنمية الأعمال بمختلف الفعاليات في القطيف.ونوهت إلى أن مبادرة بستان قصر تاروت لها بعداً سياحياً مهماً على خارطة السياحة نظراً لما تزخر به تاروت من المواقع والمباني التاريخية، التي تتبدى كتاريخ بصري يعكس هويتها المعمارية، كما تعد شاهداً على القيمة الثقافية والتاريخية، ما يجعلها عامل جذب سياحي.وأكدت أنها تحرص على طرح المواقع الاستثمارية والمجانية وتوفير الخدمات والتسهيلات، وكل ما من شأنه تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في محافظة القطيف؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنهوض بالقطاع السياحي.من جانبه أشار رئيس جمعية تاروت الخيرية محمد الصغير إلى إنّ المبادرة هي الأولى من نوعها، والتي تنظمها جمعية تاروت الخيرية بالشراكة مع الأمانة على مستوى جزيرة تاروت على أمل أن تكون مستمرة في السنوات القادمة، مضيفاً أن جزيرة تاروت غالية على نفوسنا وتستحق الكثير من البذل والجهد لرفع اسمها عالياً بين كافة مناطق ومدن المملكة، وقد اختير "اسم بستان قصر تاروت" حسب الاسم القديم للمنطقة الواقعة عليها الفعّالية، وهي تعتبر من أقدم البقاع في العالم العربي كما تعتبر معلماً سياحياً يجذب السياح؛ بما يتوفر فيها من مقومات السياحة، حيث فيها الآثار والمنازل القديمة في "حيّ الديرة" الواقع وسط الجزيرة وقصر تاروت والواجهات البحرية من جميع اتجاهات الجزيرة الأربعة ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لإنجاح هذه الفعالية من بداية انطلاقتها حتى النهاية.// انتهى //13:34ت م0089