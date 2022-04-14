كانبرا 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسسجلت أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 ألفًا و426 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 45 وفاة.وذكرت وزارة الصحية الأسترالية أن إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء ارتفع إلى 5 ملايين و260 ألفًا و331 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و693 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و756 ألفًا و356 حالة.// انتهى //13:35ت م0090