جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأطلقت جمعية البر بجدة، عدداً من مشروعاتها السنوية الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر، وذلك حرصاً منها على دعم الأسر المحتاجة والأيتام استشعاراً منها بحاجات تلك الفئات، واضطلاعاً بمسؤولياتها نحو المجتمع من خلال استهداف الفئات المحتاجة ببرامجها وخدماتها المختلفة.وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، أن تلك المشروعات تتمثل في مشروع إفطار صائم عبر إرسال أكواد للمستفيدين حسب أعداد أفراد الأسرة، يستطيعون من خلالها الحصول على احتياجاتهم الغذائية من أحد المتاجر المتعاقدة مع الجمعية، ولحمة رمضان، الذي يتم من خلاله توصيل اللحوم المدفوعة قيمتها من المتبرعين للأسر المستفيدة من خلال متعهد يشرف على شرائها وذبحها وتوزيعها بمتابعة وإشراف من فريق مختص من الجمعية، ومشروع عمرة رمضان، الذي يتم من خلاله تسجيل أعداد من المعتمرين وإرسالهم إلى مكة لأداء العمرة ثم العودة إلى جدة.وبين أن من ضمن المشروعات مشروع زكاة الفطر، ويتم فيه توزيع الزكاة من خلال نقاط تنفيذية تحددها الجمعية في الأحياء في أواخر رمضان بالتعاون مع الفرق التطوعية، ومشروع كسوة الذي تحرص فيه الجمعية على إضفاء البهجة إلى نفوس أبناء الأسر المستفيدة من خلال إرسال أكواد إلى هواتفهم المحمولة حسب عدد أفراد الأسرة ليحصلوا من خلالها على ما يحتاجونه من الملابس من أحد المتاجر المتعاقدة مع الجمعية، بالإضافة إلى مشروع عيدية يتيم، الذي يهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأيتام، سواء المقيمون مع أسرهم أو نزلاء دور الضيافة التابعة للجمعية، حيث يتم إيداع مبالغ العيديات في حساباتهم مباشرة.وأشار إلى أن الجمعية نفذت المرحلة الأولى من مشروع إفطار صائم الذي يستهدف توزيع 375 ألف إفطار على 12500 مستفيد على مدار الشهر الفضيل من خلال إرسال أكواد على هواتفهم المحمولة ، ومشروع إفطار صائم داخل ساحات الحرم المكي من خلال توزيع وجبات جافة بمعدل 1500 وجبة يوميا يستفيد منها 45 ألف صائم طيلة الشهر الكريم.وأفاد حكمي أنه مع بداية الشهر الفضيل شرعت الجمعية بتنفيذ مشروع (لحمة رمضان) الذي يستهدف 500 أسرة مسجلة بالجمعية، إضافة إلى التكفل بإرسال نحو 800 معتمر على مدار الشهر الكريم من مختلف الجنسيات.ودعا الرئيس التنفيذي للجمعية إلى دعم هذه المشروعات تحقيقاً لمفاهيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين فئات المجتمع المسلم خاصة في شهر رمضان الفضيل.وأشار إلى أنه في إطار حرص جمعية البر وأسواق البحر الأحمر على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأيتام ودمجهم في المجتمع، فقد نظمت أسواق البحر الأحمر "رد سي مول" مؤخراً مبادرة "أبناء الخير" للإفطار الجماعي السنوي للأيتام وأسرهم بالتعاون مع الجمعية بمشاركة 135 متطوعاً تابعين لوحدة التطوع .// انتهى //13:38ت م0091