الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأبرمت غرفة الرياض اليوم اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني (معرض كانتون) لتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية من خلال تشجيع التعاون بين رجال الأعمال وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين.ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف بن عبدالله الراجحي، ومن جانب المركز نائب الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم (معرض كانتون)، نائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، شي بينغ.وتأتي الاتفاقية لتوثيق العلاقات وتعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي بين أصحاب الأعمال في المملكة والصين، وتتضمن تبادل المعلومات وتنظيم الوفود المشاركة في المعرض أو المعارض الأخرى التي ينظمها المركز والشركات التابعة له، وتقديم المساعدة لوفود المركز التي تزور المملكة والمساعدة في تنظيم الأنشطة وإتمام الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والصناعية والتجارية، والتعاون بين الطرفين لإجراء استطلاعات للرأي وتقييمات حول معرض كانتون والمعارض الأخرى التي يقيمها المركز والترويج للمعرض على المواقع السحابية للغرفة.// انتهى //14:27ت م0104