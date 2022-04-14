الدمام 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأكملت جمعية الثقافة والفنون بالدمام استعداداتها لإقامة ملتقى الفيديو آرت الدولي تحت شعار "تأمل الضوء انطلق نحو الخيال" مطلع شهر مايو القادم، بمشاركة 124 عملًا فنيًا من 33 دولة، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز الحركة الثقافية والنشاط الجمالي الذي تشهدها المملكة وعودة نسق الحياة الاعتيادية والممارسة الطبيعية للعمل الثقافي بعد النجاح المتكامل في تخطي أزمة جائحة كورونا.وأوضح أن المشاركات تحمل العمق البصري على المستوى التقني والفني والجمالي والتنفيذي، الذي يجمع بين الأداء والتركيب والإنيميشن، مشيرًا أن الملتقى يعد فرصة لمشاركة الإبداعات في التعبير والعرض والتنافس والاطلاع على التجارب العربية والدولية.// انتهى //14:34ت م0108