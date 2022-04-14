هلسنكي 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسنما الاقتصاد الفنلندي بوتيرة أبطأ خلال شهر فبراير الماضي.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، أن الاقتصاد نما بنسبة 9ر2 في المئة خلال شهر فبراير الماضي، بعد نمو بنسبة 1ر3 في المئة خلال الشهر الذي قبله.وانخفض النمو الاقتصادي بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 2ر0 في المئة خلال شهر فبراير الماضي على أساس شهري، بعد انخفاضه في يناير الماضي.// انتهى //14:41ت م0109