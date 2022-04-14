نجران 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-, وحرصها على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في هذه البلاد المباركة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم بمناسبة حصول صحة نجران على ثلاث جوائز في مسارات جائزة التميز في تجربة المريض في دورتها الثالثة لعام 2021م وهي حصول الدكتور بني هميم على جائزة التميز في مسار القائد المؤثر، وتحقيق مستشفى الملك خالد بنجران جائزة التميز عن مسار القصة الملهمة، ومستشفى شرورة العام جائزة التميز في مسار المشاريع التحسينية المتميزة.من جانبه أوضح بني هميم أن جائزة التميز في تجربة المريض أحد أهم مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة ورفع قيمة الإنسان، وأسهمت في تحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية ونشر ثقافة التعاطف، وتحسين التواصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.// انتهى //14:46ت م0110