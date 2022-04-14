نجران 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة جابر بن حسن أبو ساق، يرافقه أعضاء اللجنة.واستعرض خلال اللقاء أعمال اللجنة وما قدمته من أعمال خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى خططها المستقبلية.ونوه سموه بجهود اللجنة على ما تقدمه من أعمال مباركة وخيرة لخدمة المجتمع، مؤكداً أهمية دور اللجنة بالمنطقة من خلال نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات.من جانبه أكد أبوساق أن اللجنة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والمقترحات التي ستسهم في الإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى المحاكم.// انتهى //14:54ت م0112