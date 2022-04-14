مسقط 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم، على انخفاض بمقدار 04ر35 نقطة، مانسبته 82ر0 في المئة ليصل عند مستوى 24ر4239 نقطة.وبلغت قيمة التداول (4) ملايين و(572) ألفًا و(629) ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة (4ر26) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(617) ألفًا و(325) ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (258ر0) بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من (32ر22) مليار ريال عُماني.// انتهى //14:55ت م0113