نجران 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران الدور المهم لوزارة التجارة في تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية، والتوازن بين العرض والطلب، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتجات، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة تركي بن راجح آل سليمان الذي قدم لسموه شرحًا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية وما يقوم به من خدمات لحماية المستهلك، ومايقدمه من خدمات ريادية لقطاع الأعمال.وشدد سموه على أهمية مواصلة الحملات الرقابية، وتكثيف التوعية بوسائل الإبلاغ عن المنتجات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، والاستجابة السريعة للبلاغات، مثمنًا جهود الفرق الرقابية العاملة في الميدان في ضبط ومباشرة بلاغات المستهلكين، ومراقبة الأسعار وتوفر المنتجات في منافذ البيع المختلفة.// انتهى //14:57ت م0114