المدينة المنورة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم إنشاء وإطلاق أول خدمة للشحن السريع للسيارات الكهربائية في المنطقة، بتقاطع طريق سلطانة مع طريق خالد بن الوليد في المرحلة الأولى، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين لاستخدام الطاقة الكهربائية والتقليل من انبعاثات الكربون وتحقيق الامتثال البيئي.وتوفر الخدمة متطلبات السلامة والمواصفات والمعايير العالمية؛ حيث جرى توريد الجهاز من نوع Tesla Wall Connector ، بقوة تيار كهربائي تبلغ من 6 إلى 32 أمبيرًا وبجهد كهربائي يبلغ ( 220 ) فولتًا، وسيتمكن من شحن السيارة الكهربائية في مدة أقصها 8 ساعات.يذكر أنه يجري تجهيز وإطلاق الخدمة في 7 مواقع متنوعة تشمل" 3 نقاط في المنطقة المركزية، وجادة أحد، وطريق المطار، وممشى العباس بن عبادة، وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه".// انتهى //15:04ت م0115