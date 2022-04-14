الكويت 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 17ر43 نقطة، ما نسبته 50ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 59ر8312 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم، بقيمة 7ر64 مليون دينار كويتي، نتيجة 12957 صفقة نقدية.وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 16ر1 في المئة، ما يعادل 2ر104 نقاط، ليبلغ مستوى 73ر6558، عبر تداول 5ر125 مليون سهم في 6208 صفقات نقدية، بقيمة 6ر21 مليون دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 3ر16 نقطة، ليصل إلى مستوى 19ر9174 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة عبر تداول 3ر90 مليون سهم في 6749 صفقة بقيمة 43 مليون دينار.وصعد مؤشر (رئيسي 50)، بنسبة 53ر0 في المئة، ما يعادل 2ر35 نقطة ليبلغ مستوى 53ر6702 نقطة، عبر تداول 7ر106 مليون سهم في 4026 صفقة نقدية، بقيمة 6ر15 مليون دينار.// انتهى //15:08ت م0116