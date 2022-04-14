سكاكا 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم" حملة شهر رمضان المبارك تحت شعار (عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة) التي تهتم برعاية أسر السجناء وتوفير حاجاتهم الأساسية.جاء ذلك خلال استقبال سموه , في مكتبه اليوم , رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم الجوف" الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد يرافقه المدير التنفيذي للجنة محمد بن خليل العيد، حيث تسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لمنجزات تراحم الجوف للعام 2021، كما دشن الحملة من خلال الرابط الإلكتروني على جهاز الآيباد.وأشاد سمو أمير الجوف بالحملة التي تهدف للمساهمة في تمكين أسر السجناء من تحسين حياتهم والحصول على الرعاية والدعم، منوها بما تضمنه التقرير من مبادرات وبرامج "تراحم الجوف" المتميزة لخدمة المستفيدين بالمنطقة، مؤكدا دعم الإمارة للعمل الخيري بالمنطقة إيمانا بأهمية الدور المجتمعي لجهات القطاع غير الربحي في مساندة الفئات المستفيدة ورعايتهم.من جانبه أوضح الدكتور الحميد أن الحملة تتضمن توفير الرعاية الأساسية وتشمل الطبية، السكنية، الأولية، المالية، وتوفير العناية الأسرية والترابط الأسري، والتأهيل والإرشاد النفسي، وتنمية المهارات الحياتية، والقبول المجتمعي، كما تتضمن الحملة تنمية القدرات وتشمل التعليم، التدريب والتأهيل، والتوظيف وريادة الأعمال.ونوه الحميد بما تحظى به لجنة تراحم الجوف من دعم واهتمام من قبل سموه مما أسهم في نجاح برامجها وجهودها لخدمة المستفيدين.//انتهى//15:22ت م0118