الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأتاح الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب" , التسجيل بالمرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعام (2022م) لمنسوبي الأجهزة الحكومية ، الذي يبدأ الأحد القادم , بهدف تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.وتشتمل البرامج التدريبة المزمع تقديمها على (12) برنامجاً تدريبياً في موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، وأساسيات المحاسبة الحكومية).يُذكر أن البرامج التدريبية تنفّذ على خمس مراحل خلال عام (2022م)، حيث استفاد من المرحلة الأولى ما يقارب (200) متدرب ومتدربة من مختلف الأجهزة الحكومية، ويستهدف المركز تدريب ما يقارب (1000) متدرب ومتدربة خلال العام الجاري، ويُمكن للراغبين التسجيل في المرحلة الثانية من البرامج التدريبية ابتداءً من يوم الأحد القادم من خلال الرابط التالي : https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=20// انتهى //16:11ت م0130