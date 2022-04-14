جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مكتبه أمس الأول، سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي.وأشاد معاليه بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لدور منظمة التعاون الإسلامي ولعملها، وما تقوم به من جهود متواصلة لتنمية الدول الأعضاء، معبرًا أن يتعزز هذا الدعم نظرًا للتحديات التي تواجهها العديد من هذه الدول.وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير العلاقات بين المنظمة والإمارات، ودعمها لأنشطة المنظمة وبرامجها في خدمة قضايا العالم الإسلامي.// انتهى //16:11ت م0131