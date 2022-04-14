حائل 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأبرز المقيمون بمنطقة حائل من مختلف الجنسيات عادات وتقاليد بلدانهم في شهر رمضان المبارك، واستشعار الأجواء الروحانية، خصوصاً عبر التجمعات بين الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار أو السحور، وتنوع المأكولات الشعبية والمشروبات ذات الطابع الرمضاني، إضافة إلى الإفطار الجماعي على مدى أيام الشهر الكريم.وأوضح المقيم عبد العظيم أحمد علي سرور "سوداني الجنسية " أنه لا يشعر بالغربة في المملكة بالرغم من فقده الجو الأسري للعائلة، منوهاً بالألفة والمحبة والتقدير من أفراد الشعب السعودي للمقيمين واندماجهم مع مختلف الجنسيات المقيمة بالمملكة بأسلوبهم الراقي والأخوي الذي ينطلق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.وأشار إلى أن الاحتفال بشهر رمضان في السودان يأتي قبل مجيئه بفترة حيث تنبعث رائحة "الأبري" أو "المديدة " من المنازل السودانية ، والتي تعد من أهم المشروبات والأطباق التي تتميز بها السودان ويتم تحضيرها قبل رمضان استعداداً له، مشيراً إلى أن مشروب "الأبري" الذي يُعرف بـ "الحلو مر" وهو عبارة عن ذرة تنقع بالماء حتى تنبت جذورها، ثم تعرض لأشعة الشمس حتى تجف، بعدها تطحن مع البهارات، وتعجن وتوضع على هيئة طبقات في الفرن حتى تنضج، وتقوم النساء بنقعه في الماء فترة حتى يصبح لونه أحمر، ويفطر عليه الصائمون، فيشعرون بالارتواء بعد العطش طوال نهار اليوم، بالإضافة إلى مشروب الكركديه ومشروب العريتب، مضيفاً بأن المائدة السودانية خلال رمضان تحتوي كذلك على "العصيدة" بالتقلية واللحوم .وبين الصيدلي أحمد محمد عبدالله من جمهورية مصر العربية أنه يقضي يومه خلال شهر رمضان في السعودية ما بين العمل والعبادات، مشيراً إلى أن الاختلاف ما بين مصر والسعودية هو تواجد الأسرة، أما بالنسبة للأكلات المشهورة في مصر خلال شهر رمضان فهي المحاشي والبط واللحم، والمشروب المفضل فهو الكركديه وعرق السوس، لافتاً إلى أن الأسواق المصرية تبدأ بتوفير سلعها الغذائية قبل رمضان بأسبوعين والتي منها التمور وقمر الدين والقراسيا والمشمشية والمكسرات والعرقسوس والتمر الهندي والخروب والسوداني المقشّر وجوز الهند والزبيب .وفيما يتعلق بالمشروبات المحلية الأشهر في رمضان أوضح الصيدلي أحمد أن التمر الهندي وعرق السوس والسوبيا والخروب تعد من أبرزها، وكذلك التمور المختلفة التي تنقع في الماء وإضافة القراسيا والمشمشية واللبن إليها، بحيث يحرص معظم الصائمين على تناول كوب التمر والتوجه لصلاة المغرب ثم يعودون ليتناولوا إفطار اليوم الأول على المحاشي المختلفة من ورق عنب وكوسة وفلفل أخضر وورق الخس والملوخية الخضراء والبامية وأنواع الرقاق المختلفة والأرز والمكرونة، إضافة إلى الحلويات التي من أبرزها الكنافة وأم علي .// انتهى //16:12ت م0132