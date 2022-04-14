الخليل - البيرة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة مواطنين من محافظة الخليل وأسيرًا محررًا من البيرة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر واعتقلت كلا من: أبي يوسف أبو مارية، ومهدي مرشد عوض، وعمرو علاء أبو عياش، بعد تفتيش منازل ذويهم وتكسير الأبواب الرئيسة والتنكيل بعائلاتهم، فيما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر جبريل شاهر الأطرش من مدينة الخليل، وجميل زماعرة، ومحمد زماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل، ونسيم تيسير الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل.وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.// انتهى //16:12ت م0133